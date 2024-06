Kuuülevaade: korteriturul jõudis suvi kätte veel enne, kui kevadine tõus oli jõudnud korraliku hoo sisse saada

„Eks turul on endiselt ka neid, kes loodavad tabada parimat ostuhetke, kuid vaadates tehingunumbreid, siis ei viita miski, et hinnad peaksid allapoole liikuma. Üksikuid kauaks seisma jäänud asju on soodsamalt müüdud, kuid üldiselt hinnad on püsinud ning soodsama hinnaklassiga varadel vaikselt ent kindlalt isegi ülespoole nihkunud,“ kirjeldas Martin Vahter hetkel kinnisvaraturul toimuvat.