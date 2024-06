Ärikinnisvara turul on säilinud huvi uute ja energiasäästlike pindade järele

Uus Maa Ärikinnisvara maakleri Aira Veelmaa sõnul jõuavad kolimisotsuseni praegu ettevõtted, kellel on väga konkreetne vajadus – kas üürnikul puudub lepingu pikendamise võimalus või on muutunud ettevõtte vajadused büroopinnale. Palju on ka selliseid ettevõtteid, kes on juba otsuse teinud ja ootavad uue pinna valmimist mõnes uues büroohoones. Vanemates büroohoonetes ületab pakkumine nõudlust isegi soodsa hinnaga B-ja C-klassi hoonetes, kuna need ei suuda klientide vajadustega sammu pidada.

„Näeme, et ootused büroopinnale on muutumises. Kui enne iseloomustasid kontorihooneid suured uhked fuajeed ja personaalsete lauakohtadega tööruumid, siis nüüd on trend liikumas keskkonnasõbralike hoonete ja ökonoomse pinnakasutuse poole,“ rääkis maakler Aira Veelmaa. Hübriidtöö on toonud vajaduse koostööd soosivate, kuid samas ka eraldumist võimaldavate ruumilahenduste ja motiveerivama töökeskkonna järele. Eriti hindavad ettevõtted võimalust büroo nn rätsepatööna ehitada lasta.

Näitena toob Veelmaa hiljuti kolimisotsuseni jõudnud ettevõtte Finsupport, kes valis uue kontori asukohaks Maakri 23A vast renoveeritud büroohoone, kuna hoones on võimalik ise oma nägemuse järgi büroo kujundada.

„Töötame aegajalt distantsilt ja oleme planeerinud töökohad nii, et neid saaks jagada. Meile meeldis Maakri hoone ruumilahendus ja võimalus kontori ise sisustada. Oluline oli ka uuele keskkonnasõbralikule hoonele iseloomulik mõnus sisekliima ja soodsad kõrvalkulud. Uues kohas alustab tööd 12 inimest ja kontoris on potentsiaali veel mõnele inimesele,“ rääkis Finsupporti finantsjuht Kaari Nairismägi. Kaks aastat tagasi loodud Finsupport OÜ pakub ettevõtetele tugiteenuseid äristrateegiate elluviimisel. Turul ringi vaatama sundis ettevõtet kiire kasv ja soov kolida uude, avarasse ja ilusasse kontorisse.