FOTOD | Tallinna kultuurikeskuse väravasse kerkib uus kvartal jõusaali, korterite ja äridega

Põhjala tehas Kopli poolsaare tipus on elav piirkond, kus töötab igapäevaselt mitusada inimest. Ala rohked väikeärid, populaarsed kohvikud ja suurüritused meelitavad kanti rohkelt külalisi igal hooajal. Uus Marati Kvartal kerkib otse Põhjala tehase peavärava vastu – varasema parkla kohale. Marati Kvartali promenaad ühendab kaks ala juba tuleval aastal tervikuks.

Maido Lüiste, Scandium Kinnisvara tegevjuht: „Põhjala tehase ala on Põhja-Tallinna üks kõige kiiremini arenevaid piirkondi. Juba täna liiguvad sajad inimesed siia hommikul tööle, samas kui õhtuti ja nädalavahetustel pakub piirkond mitmekülgset meelelahutust, suuri rahvusvahelisi sündmusi ja maailmatasemel muusikaelamusi. Elukohaks on seda piirkonda täna saanud nimetada vaid vähesed. Alustame Marati Kvartaliga just nüüd, et seda kasvavat nõudlust rahuldada ja pakkuda võimalust osta siia stiilne korter või luua edukas väikeäri.“

„Väga hea meel on, et oleme juba sõlminud kogu ühe hoone esimesel korrusel lepingu 24-7 Fitnessiga, kes loob siia Kopli poolsaare esimese tuntud jõusaali,“ rääkis Lüiste. Tema sõnul saab see olema väga suur lisandväärtus nii korteriomanikele kui piirkonnas töötajatele. „Lisaks ootame äripindadele väikepoodnikku, apteeki või muud kohalike tarbimisele suunatud äri.“

Jaak Roosaare, Scandium Kinnisvara partner: „Marati tänav ja Põhjala tehas on väga äge piirkond, kus ise elada või kus mõnusat investeerimiskorterit omada. Siin on pidevalt midagi toimumas, sündmusi on seinast-seina ja lahedaid kohvi- ja söögikohti pidevalt juurde tekkimas. Meri on väga lähedal, nii et ka meie majade ülemistel korrustel saab nautida merevaadet ja Põhjala tehase suminat üheskoos. Investeeringu mõttes on hea siseneda praegu, kui piirkonnas on kinnisvarapakkumist vähe ning niipea juurde pole midagi lisandumas.“

Marati Kvartali hooned saavad olema neljakorruselised, lisaks maa-alune parklakorrus. Ülemistelt merepoolsetelt korrustelt avaneb vaade merele, vastaskaldale ja sadamale. Kvartali arhitektideks on Guru Projekt ja Apex Arhitektuuribüroo. Hoonete mitmekesise sisearhitektuuri autorid on Galina Burnakova ja Aet Grigorjev, kelle väljatöötatud lahendus teeb muuhulgas kummarduse Põhjala tehase tööstuspärandile.