TalTechi tudeng Kadri-Liis: tahan panustada meie keskkonna säilitamisse

Olles esmakursuslasena küll kokku puutunud peamiselt sissejuhatavate ainetega, ütles Kadri-Liis julgelt, et TalTechis õppimisega on ta väga rahul. „Sain esimesel laboritunnil aru, et see on õige koht, kus ma peangi olema ja end arendama,“ rääkis ta. Tema sõnul on see tõeliselt õige eriala noorele, kellele meeldib keemia. Talle jäi ka kohe ülikooli astudes silma, et vanemaid kursusi ühendas kokkuhoidmine, mis julgustas ka teda aktiivselt koolielus osalema.