Uuring: sularaha kasutamise sagedus on kahanenud

LHV ja Kantar Emor uurisid aasta alguses, kui sageli Eesti inimesed sularaha kasutavad. Mõned korrad kuus kasutab sularaha 58% Eesti inimestest, samas kui 18% kasutab seda nädalas korra või paar.

Sularaha kasutuse sagedus on Eesti elanike seas viimastel aastatel kahanenud: kui 2018. aastal kasutas sularaha igapäevaselt 16% inimestest, siis 2024. aastal on see näitaja 10%. Sama trendi on näha ka inimeste seas, kes kasutavad sularaha nädalas korra või paar: kui 2018. aastal oli neid inimesi 36% Eesti elanikest, siis 2024. aastaks langes osakaal 18%ni.

Selle kõrval on näha, et suurenenud on nende inimeste osakaal, kes kasutavad sularaha mõned korrad kuus: kui 2018. aastal oli neid 41% Eesti elanikkonnast, siis 2024. aastal juba 58%.

LHV makselahenduste ärijuhi Indrek Kaljumäe sõnul on ka Eesti Panga andmete põhjal näha, et inimeste harjumused sularaha kasutamisel on ajas muutunud. „Statistika näitab, et inimesed võtavad sularaha välja harvemini, kuid korraga suuremates summades: näiteks LHV kogemus näitab, et väikettevõtted kasutavad aktiivselt sularahaautomaate selleks, et sularahas saadud tulud ettevõtte arvelduskontole panna,“ sõnas Kaljumäe.

Samaaegselt on tõusuteel virtuaalses rahakotis (nt Apple Wallet, Google Pay, Garmin Pay jt) olevate kaartide kasutus: LHV statistikast nähtub, et kui 2022. aastal tehti LHV pangas kõikidest kaarditehingutest 22% nutimaksetena, siis tänaseks on nende osakaal juba kahekordistunud ja jõudnud 45%ni.

Kaljumäe sõnul on sularahal oma roll teatud toimingute jaoks. „Siiski on digitaalne pangandus arenenud nii kaugele, et igapäevaseid rahaasju saab ajada ka ilma sularaha kasutamata ning üha rohkem inimesi ongi seda teed läinud,“ sõnas Kaljumäe.