Tõukerattafirma Tuul värbas uueks juhiks Urmas Sõõrumaale äri maha müünud ettevõtja

Tuule asutaja Kristjan Maruste sõnul toob Kärson oma pikaajalise ettevõtluskogemusega ettevõttesse uut vaadet ja aitab ettevõtet kindlal käel edasi viia. „Tauri Kärson on pikaaegse juhtimiskogemusega ning olnud mobiilsussektoris tegev üle 10 aasta. Tauri on hästi kursis valdkonna trendide ja rahvusvaheliste arengutega,“ kommenteeris Maruste. „Tuul on kasvanud tänaseks piisavalt suureks, et värske juhtimise all saavutada uus tase,“ lisas ta börsiteates.