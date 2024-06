DelfinGroupi suuromanikud said müüdud 92 protsenti pakutud aktsiatest

Tehingu järel kasvab DelfinGroupi vabalt kaubeldavate aktsiate (free float) osakaal 29,1%-lt 47,4%-le, mis on üks kõrgemaid Nasdaq Balti börsil. See suurendab ettevõtte sõnul veelgi DelfinGroupi aktsiate likviidsust.

„Arvestades keerulist makromajanduslikku olukorda näitab aktsiapakkumise tulemus investorite suurt huvi kasvavate ja kõrge dividenditootlusega Balti ettevõtete vastu. Pakkumise tulemusena suureneb AS DelfinGroupi aktsionäride koguarv, tuues kaasa aktsiate suurema likviidsuse börsil, mis oli ka üks selle tehingu strateegilisi eesmärke. DelfinGroupi ühe suurema pikaajalise aktsionärina on mul au tervitada uusi aktsionäre, kes saavad osa DelfinGroupi kasvuloost,“ ütles üks aktsiaid pakkunud ettevõtte omanik, Aigars Kesenfelds.

Pakkumise peakorraldaja LHV Panga investeerimispanganduse juht Mihkel Torim märkis, et tegu on esimese aktsiate avaliku pakkumisega Balti börsil 2024. aasta. „Tulemus kinnitab taas, et ka IPO järgsed avalikud pakkumised on Balti turul praktiline viis suurte aktsiaosaluste müügiks ning seeläbi likviidsuse suurendamiseks.“