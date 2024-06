MINISTRITE RAHALINE SEIS | Suur investeerimisportfell ja tihe autode vahetus. Valitsuse suurimad tuluteenijad on kolm naisministrit

Mai lõpp tõi tervele hulgale ametiisikutele kohustuse esitada maksuametile majanduslike huvide deklaratsioon, kus tuleb korruptsiooniohu vältimiseks näidata oma eelmise aasta sissetulekuid, kohustusi ja varasid. Presidendi, riigikogu liikmete, õiguskantsleri, Eesti Panga presidendi ja mitme teise kõrge riigiametniku kõrval on see kohustus ka peaministril ja teistel ministritel.

Teisipäeva, 4. juuni seisuga olid Kaja Kallase (RE) kolmanda valitsuse ministritest aruande õigel ajal esitanud 11 ministrit, esitamata oli see välisminister Margus Tsahknal (E200) ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministril Tiit Riisalol (E200). Viimati nimetatul on jäänud aruanne esitamata ka 2021. aasta kohta, kuigi president Kersti Kaljulaidi kantselei ülemana oli tal see kohustus. Riisalo töötas seal 2016. aasta sügisest 2021. aasta sügiseni.