„Kuurordi haldamisega seotud kulusid ei pea katma ainult kohalikud.“ Tallinna lähedal asuv suvituskoht muudab parkimise tasuliseks

Haljala vallavalitsus andis eelmisel nädalal teada, et on alustanud koostööd EuroPargiga ja otsustanud sellest suvest muuta Võsu alevikus suvel parkimise tasuliseks. Kui sel aastal on parkimine Võsul tasuline perioodil 10. juuni – 15. september, siis edaspidi hakkab tasulise parkimise periood kestma 15. maist kuni 15. septembrini.