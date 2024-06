Hakkab pihta. Euroopa Keskpank alustab täna intressikärpeid, aga sellest ei tasu liiga palju loota

Neljapäeva pärastlõunal langetatav otsus on märk sellest, et keskpankurid on hakanud uskuma, et kogu maailma räsinud kiire hinnatõus on saadud Euroopas võrdlemisi kontrolli alla. Seetõttu saab kodulaenuomanike ja ettevõtete elu kergendada, kuid ettevaatlikult, pisku võrra. Nii on laenuraha juba tegelikult ettevaatavalt odavnenud.