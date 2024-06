Piletimüügisüsteem soodsamat hinda küsida ei võimalda. Rongid asendatakse aeglaste bussidega, piletihind jääb samaks

Juunis on Tallinna–Tartu rongiliinil osa marsruuti asendatud bussidega kuuel päeval (4.–6. juunini Tapa ja Tartu vahel ning 18.–20. juuni Tamsalu ja Tartu vahel). Kui ekspressrong läbib Tallinna ja Tartu vahelise trassi ajaga alates 2 tunnist ja 21 minutist, siis samu peatusi läbiv rongi ja bussi kombinatsioon jõuab ühest linnast teise 2 tunni ja 50 minutiga. Tavarongi sõiduaeg on alates 2 tunnist 44 minutist, vahepeale ümberistumisega bussi kestab aga reis koos kõigi peatustega kuni 3 tundi 31 minutit. Piletit ostes reisijad pikema sõiduaja eest aga soodsamat hinda ei saa.

Elron on siiski mõelnud, et aeglasema teenuse eest võiksid reisijad maksta vähem. Oleme Elronis otsinud võimalusi, kas ja kuidas oleks Tallinna–Tartu liinil võimalik kas või osaliselt (Tapa–Tartu lõigul mõnel remondipäeval) piletihinda alla tuua, väidab Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. „Peame tõdema, et meie kasutataval piletimüügisüsteemil puudub hetkel tehniline võimekus bussiga asendatava Tartu–Tapa vahelise reisiosa eraldi hinnastamiseks,“ nendib Mäe. Ta lisab, et busside asenduspäevadel ei müüda rongidesse siiski 1. klassi kohti, sest suurem osa reisist on asendatud bussiga, kus ei ole 1. klassi.