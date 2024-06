LHV: GameStopi fännide kogukond on Eestis elavdunud

Kuigi vahepealsest hinnatasemest (üle 80 USD-i) on aktsiahind korralikult alla tulnud, siis Roaring Kitty viimane positus oma positsiooni suurusest lükkas küll käima teise huvilaine, aga see jäi selgelt ikkagi lahjemaks, märkis Janson.

„Nii näiteks nentis CitronResearch, kes on keskendunud börsilt lühikeseks müügi võimaluste otsimisele, et Roaring Kitty ja tema jälgijad ülehindavad oma tähtsust börsil ning alates 2021. aastast on turudünaamika ning GME struktuur muutunud,“ lisas Janson.