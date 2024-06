Iga kaheksas Eesti elanik tagastab e-poest tellitud tooteid

„Eesti regulaarseid e-ostlejaid mõjutab ostuotsust tegema nii tellimuste tasuta või soodne kohaletoimetamine kui ka mugav ja läbipaistev tagastamine. Teisalt on tagastuste osakaal Eestis pigem väike ning vaid 12% tagastab e-poest tellitud tooteid, mis on üsna sarnane Euroopa keskmisega (14%),“ rääkis DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd.

Samas näevad e-poed tasuta tagastamise võimaluse pakkumist täiendava müügiargumendina. „Lisaks sellele, et tarbija ei pea tagastuse eest ühtegi rahalist lisakulutust tegema, on oluline ka selle protsessi mugavus. Mida kiiremini ja mugavamalt saab ta mittesobivad tooteid tagastada, seda tõenäolisemalt teeb ta ka järgmised ostud samas e-poes,“ selgitas LPP Estonia OÜ tegevjuht Svetlana Malatok. „Usun, et suuremad e-kaubandusettevõtted jätkavad tasuta tagastuse võimaluse pakkumist ka lähitulevikus.“. LPP Estonia OÜ haldab rahvusvahelisi kaubamärke nagu Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay.