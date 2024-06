Enefit Power kinnitab Virumaa kolledži keemiatehnoloogia mikrokraadile kvaliteedimärgi

Paindlik ja praktilisi teadmisi pakkuv õpe

Enefit Poweri vaates on oluline, et ettevõtte töötajad saavad õppida paindlikult nii tööajal kui ka töövälisel ajal. Teoorialoengud on toimunud valdavalt veebis, aga kõik praktikumid laborites Kohtla-Järvel, kolledžis. Lisaks sellele, et Enefit Power tasus oma töötajate õppemaksu, korraldas ettevõte ka töötajatele tasuta transpordi Narva ja Kohtla-Järve vahel.