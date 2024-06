KUULA | Mis toimub tegelikult elektriautode turul?

Vaid paar aastat tagasi rääkisid vaata et kõik autotootjad, et nad lõpetavad lähiajal sisepõlemismootoriga autode tootmise ja et tulevik on elektri päralt. Riigid andsid üksteise järel teada, mis kuupäevast uute tavaautode müük keelatakse ja täielikult elektriautodele üle minnakse. Praegu aga näitavad mitmete riikide numbrid, et ostjad ei ole sellega kaasa läinud ning elektriautode müüginumbreid on tabanud tagasilöök. Kas elektriautode buum on läbi või mis nendega toimub?