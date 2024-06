Kantar Emor: tudengite seas jätkab mainekaima tööandjana LHV

„Nagu laiemalt töötavate inimeste seas, nii on ka tudengite hulgas pikema trendina märgata finantsasutuste võidukäiku,“ kommenteeris Kantar Emori töötajakogemuse juhtekspert Mari-Liis Eensalu. Nii mahtusid lisaks nimetatutele esikümnesse ka Wise ja SEB Pank. Tudengite silmis on lisaks finantsvaldkonnale sama atraktiivsed ka IT- ja taristuettevõtted.