Riik toetab Skeletoni arenduskeskust 18 miljoni euroga

Toetust kasutatakse vesinikuspetsiifilise teadus- ja arendustegevuse ning moodulite tootmisüksuse arendamiseks transpordisektoris. Riigieelarves on selleks planeeritud vahendid CO 2 kvoodi müügi rahast. Skeleton kasutab toetust arenduskeskuse jaoks Eestis, ettevõtte koguinvesteering vesinikuarendusse on 33,7 miljonit eurot. Toetust antakse üle-euroopalise vesinikuprogrammi Hy2Move raames, kus osalevad Skeletonile lisaks tööstushiiud Airbus, BMW ja Michelin.

Eesti majanduse tulevikusuund

„Teadmistepõhine majandus ja uute tehnoloogiate arendamine on Eesti majanduse tulevikusuund. See loob uut teadmist, kõrge lisandväärtusega tootmist ja hästitasustatud töökohti. Skeletoni investeering, et arendada uut vesinikutehnoloogiat Eestis, annab loodetavasti hoo ka edasistele investeeringutele ja valdkonnas uut tüüpi ettevõtete ökosüsteemi kujunemisele,“ sõnas majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

„Skeletoni planeeritav arenduskeskus on hea näide uuenduslikust puhtast tööstusest, mille jaoks kliimakindla majanduse seadusega kasvuruumi loome. Skeletoni lahendus aitab kaasa transpordisektori kasvuhoonegaaside heite vähendamisele ja annab uusi põnevaid võimalusi meie nutikatele inseneridele. Selliste plaanide CO 2 vahenditest toetamine on raha arukas kasutus,“ ütles kliimaminister Kristen Michal.

Kandev roll on Eesti peakontoril