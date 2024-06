Texas Group kavatseb hakata konkurentsi pakkuma New Yorgi ja Nasdaqi börsidele

Äsja moodustatud TXSE Group teatas, et kavatseb end registreerida USA väärtpaberi- ja börsikomisjonis selle aasta lõpuks. Gruppi toetavad mitukümmend investorit pea 120 miljoni dollariga. Ainuüksi see asjaolu teeb TXSE Groupist ühe paremini kapitaliseeritud siseneja börsile.

„Meil on hea meel viia ellu pikaaegne soov Texase riikliku börsi loomisest,“ ütles TXSE Groupi asutaja ja tegevjuht James Lee avalduses. „Texasest ja teistest seal piirkonnas asuvatest regioonidest on kujunenud majanduslikud majakad. Tulenevalt nõudlusest investorite ja ettevõtete poolt on hetkel ideaalne võimalus ehitada üles Texase riiklik börs,“ lisas ta.

Grupp teatas, et see käik peaks kasu tooma enam kui 5200-le erakapitalil põhinevale ettevõtte, kes soovivad minna avalikuks. Wall Street Journali andmeil peaks börs avalikuks minema 2026. aastal.

Ameerika on alates 1990. aastast kaotanud rohkem kui poole avalikest ettevõtetest. 1996. aastal oli näiteks 8000 ettevõtet USA börsidel. Täna on see number langenud enam kui 50% ehk 3700 ettevõtteni. Küsimus sellises languses on eeskätt asjaolus, et ettevõtted püsivad eeskätt privaatsena, olles niiviisi väljaspool avalikust pilgust.