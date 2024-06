Valitsus plaanib stabiliseerimisreserviga veidi rohkem riski võtta

Eelnõu kohaselt avardatakse stabiliseerimisreservi võimalusi erinevatesse vahenditesse investeerimisel. Vahendite paigutamisel peaks reservi tulusus olema pikaajalise keskmisena vähemalt sama kõrge kui riigikassa võlaportfelli kulukusemäär. See tagab, et stabiliseerimisreservi hoidmine ei tekita riigile täiendavat intressikulu. Stabiliseerimisreserv on finantsreserv kriisiolukordadeks, näiteks finantskriisideks, eriolukordadeks ja üldmajanduslike riskide vähendamiseks. Reservi kasutatakse riigikogu otsuse alusel vaid erandjuhtudel.