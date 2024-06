Pöörane ralli jätkub. Nvidiast sai kolme triljoni dollari firma ning möödus Apple’ist

Seeläbi möödus Nvidia turuväärtuse poolest ka Apple’ist, mis on varasemalt korduvalt hoidnud maailma väärtuslikuima ettevõtte tiitlit. Hetkel kannab seda tiitlit Microsoft, mille turuväärtuseks on 3,15 triljonit dollarit ning mis on ainuke firma, mis veel Nvidiat edestab. Microsoftist möödumiseks on Nvidia aktsial vaja veel tõusta umbes 5%.

Viimase kolme kümnendi jooksul on maailma väärtuslikuim ettevõte olnud Apple’ile ja Microsoftile lisaks veel General Electric, Exxon Mobil ja Saudi Aramco.

Kui Apple ja Microsoft on olnud tipu lähedal juba pikka aega, siis Nvidia on kerkinud kõrgliigasse viimase pooleteist aasta jooksul, kui aktsia on rallinud 2022. aasta oktoobri põhjast ligi 1000%. Kui Nvidiast sai triljonifirma esmakordselt mullu mai lõpus, siis kahe triljoni dollari lävendi ületas firma tänavu veebruaris. Sel aastal on Nvidia aktsia tõusnud 154,2%. Viis aastat tagasi 2019. aasta juunis oli Nvidia väärt umbes 100 miljardit dollarit.

Tänu Nvidia rallile on rikkurite edetabelis järjest kõrgemale kerkinud ka kiibifirma asutaja Jensen Huang, kelle varade väärtus on Bloombergi hinnangul 107 miljardit dollarit. Seeläbi on ta tõusnud maailmas 13. kohale. Sealjuures omab Huang ettevõtte asutaja kohta võrdlemisi väikest killukest Nvidiast: umbes 3,5% aktsiatest.