Rahanduskomisjon otsustas lisaeelarve eelnõu riigikokku esimesele lugemisele saata

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann märkis, et eelnõu näeb ette valitsussektori puudujäägi vähendamise sel aastal alla 3 protsendi SKPst Euroopa Liidu eelarvereeglite täitmiseks. „Kokkuhoidu panustavad kõik ministeeriumid, võimaluse korral kaasates ka oma allasutusi ja sihtasutusi, ning hoiavad kokku peamiselt oma tegevus- ja majapidamiskuludest. Ministeeriumide kokkuhoiu summa on suurusjärgus 50 miljonit,“ viitas Akkermann eelnõus toodud andmetele. Ta lisas, et eelnõu on kavas menetleda kiireloomulisena. Lisaeelarve aitab hoida riigi rahandust jätkusuutlikul rajal.

Ta lisas, et valitsus on kokku leppinud lisaeelarve meetmetes kogumahuga 183 miljonit eurot, mis parandab eelarve positsiooni 173 miljonit eurot, sealhulgas ligi 115 miljoni euro ulatuses kokkuhoiu- ja 68 miljoni euro ulatuses tulumeetmeid, nagu dividendide suurendamine ja täiendav tulumaksu laekumine.

Maksutulu väheneb

Rahanduskomisjoni liige Aivar Kokk ütles, et valitsuse esitatud lisaeelarve kava on liialt tagasihoidlik. „Püütakse tegelikult kokku hoida vaid 50 miljonit eurot. See on samas suurusjärgus nagu keskkonnamaja maksumus,“ selgitas Kokk. Ta lisas, et lisaeelarvel on kaugeleulatuv mõju tuleviku maksulaekumistele: sihtasutuste ja äriühingute antavaid toetusi kärbitakse 6 miljoni ulatuses, mis seletuskirja järgi kahandab järgmisel aastal riigi maksutulu hinnanguliselt 20–30 miljonit.

Rahandusminister Märt Võrklaev selgitas, et valitsus ei plaani ära jätta suuri investeeringuid, küll aga mõjutab eelarvepositsiooni mõningate investeeringute nihkumine. Valitsus on seadnud eesmärgi, et selle aasta augustiks peab olema kohustustega kaetud 70% otsustatud investeeringutest, et täita aasta lõpuks investeeringute eelarve maksimaalses mahus.