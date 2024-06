Aruanne lõpuks esitatud! Tiit Riisalo sissetulekud on pärast ministriks saamist kõige enam kasvanud

Kui majandus- ja infotehnoloogiaministril Tiit Riisalol (vasakul) on nüüd majanduslike huvide deklaratsioon 2023. aasta kohta esitatud, siis tema erakonnakaaslasel välisminister Margus Tsahknal (paremal) on see ainukese valitsuse liikmena jätkuvalt tegemata.

FOTO: Andres Putting | Delfi Meedia