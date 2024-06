Kiirmoefirma Sheini võimalik börsidebüüt on saanud Londonis külma vastuvõtu osaliseks

Viimases rahastusringis sai ettevõte väärtuseks 66 miljardit dollarit ehk ligi 61 miljardit eurot ning plaan on aktsiad viia Londoni börsile.

Kuid Ühendkuningriigi juhtivad investeerimisfondid on öelnud, et vaidlused Sheini väidetava sunniviisilise tööjõu kasutamise üle hoiavad neid investeerimast. Inimõiguste organisatsioonid on väitnud, et Sheini puuvillatarnetes Xinjiangist kasutatakse etnilisi vähemusi sunniviisiliselt. Shein on süüdistusi eitanud.

„See on keeruline,“ ütles üks Ühendkuningriigi fondijuht. „Ma ei usu, et keegi, kellel on ESG (keskkonna-, sotsiaalne ja valitsemistava – toim) meeskond, saab seda osta. See lõhnab Londoni börsi meeleheite järele – nad võtavad kõike.“

Richard Buxton, endine kauaaegne Ühendkuningriigi aktsiafondide juht, ütles Financial Timesile: „Kuigi LSE (Londoni börs – toim) võib rõõmustada nii suure aktsianoteeringu üle, kahtlustan, et ebakindlus ESG ja muude hügieenitegurite suhtes tähendab, et paljudel Ühendkuningriigi varahalduritel on raske seda IPOt toetada.“

Teisalt ütlesid mitmed investorid, et noteering nagu Shein on sealse börsi jaoks hädavajalik. Nimelt on Londoni börs kaotanud noteeringuid USA börsile, kuhu ettevõtted lähevad kõrgemate aktsiahindade ootuses.