Eesti vanimat investeerimisühingut ohustab pankrot

Täna 06.06.2024 tegi Harju Maakohus määruse, millega nimetas Aktsiaseltsile Cresco Väärtpaberid ajutise pankrotihalduri.

Aastast 2004 Finantsinspektsiooni poolt investeerimisühingu tegevusluba omav Aktsiaselts Cresco Väärtpaberid probleemid ilmnesid võlausaldajatele esmakordselt 2021 aastal, kui aastakümneid Crescosse raha paigutanud välismaine investor soovis Crescoga sõlmitud varahalduslepingud lõpetada ja oma kogunenud investeeringud investeerimisühingust välja võtta.

Asara Holdingut esindav NJORD advokaadibüroo vandeadvokaat Erik Salur selgitab, et tema poole pöörduti siis, kui investor ise oli Cresco juhatuse liikme ja ainuomaniku Olev Schultsiga proovinud pool aastat läbi rääkida oma rahade tagasi saamises: „Esialgu selgitas Olev Schults, et tal on vaja aega võlakirjade realiseerimiseks, millest vabanevat raha saaks siis kliendile üle kanda, aga suhteliselt kiiresti saabus arusaamine, et tegelikult mingit vara Cresco Väärtpaberite Aktsiaseltil ei ole. Ülejäänud aja me sisuliselt lootsime, et mingi ime läbi mingi vara Crescosse tekib, aga pärast 2 aastat sama juttu saab ka kõige kannatlikumal investoril jaks otsa.“

Ajutise halduri määramise otsustas Harju Maakohus põhjustel, et Asara ja Cresco vahel sõlmitud varahalduslepingud on lõpetatud 2022 aastal ning Cresco poolt saadetud vastustes Asara pankrotihoiatustele ei ole Cresco ega Olev Schults eitanud, et Crescol vara puudub ning ainus lootus investoritel oma raha tagasi saada on siis kui Cresco omanik Olev Schultsil õnnestub oma ebaõnnestunud või mittelikviidsed investeeringud tagasi teenida. Samuti paluti mitte informeerida Finantsinspektsiooni või muid asutusi, kuivõrd see võiks viia kõikide võlgniku varade kaotuseni.