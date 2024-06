Targa hoone tehnoloogia ettevõttega Bisly liituvad tippjuht ja energiatõhususe ekspert

Sergei Anikin: tehnoloogia innovaator ja kasvustrateeg

„Mul on väga hea meel liituda nõnda uuendusliku hooneautomaatika ettevõttega nagu Bisly. Ajal, mil suur osa maailmast keskendub digitaalsele revolutsioonile, on vähe neid, kes tegelevad tarkvara ja riistvara ühendavate lahendustega. Bisly eesmärk on kasutada seda avastamata potentsiaali inimeste heaolu parandamiseks, muutes nende elu mugavamaks, tõhusamaks ja ühendatumaks, säästes samal ajal energiat,“ kommenteeris Sergei Anikin.

Professor Jarek Kurnitski: hoonete energiatõhususe teerajaja ja tunnustatud ekspert

„Mind paelub eelkõige Bisly nutikas tehnoloogia. Nende riistvara ja tarkvara kooslus võimaldab pakkuda kulutõhusaid ja kasutajasõbralikke targa kodu lahendusi, mis vastavad hoone kasutajate ja haldajate tegelikele vajadustele. Hooneautomaatika on muutumas sama elementaarseks kui küte või joogivesi. Küsimus on aga selles, kui keeruline ja kulukas on selle tehniline teostus ning kui lihtne ja usaldusväärne on süsteemide kasutamine. Revolutsioon, mille Bisly on oma süsteemidega Eestis juba algatanud, näitab, et ettevõte on õigel teel. Mul on väga hea meel panustada Bisly edasisse arengusse,“ sõnas professor Jarek Kurnitski.