Estateguru koondas töötajaid ning tõstis tasusid. Aasta lõpetatakse juhi sõnul kasumiga

Käesoleval nädalal oli ettevõte mitmete tegevuskulude täiendava kärpimise kõrval sunnitud koondama ka viiendiku töötajatest. „Need ei ole kunagi lihtsad otsused, aga me peame suutma tegutseda efektiivselt, sest just seda meilt täna oodatakse,“ oli Stamm veendunud.

Estateguru juhi Mihkel Stammi sõnul on kasumisse jõudmine oluline nii ettevõtte omanikele kui meeskonnale, kuid mitte vähem oluline ka kõigile platvormi kasutavatele investoritele. „Tegelikult on iga investori jaoks oluline teada, et oleme oma tegevusmudeli suutnud muuta kasumlikuks ja jätkusuutlikuks. See on kõigi jaoks julgustav ja ka innustav, kuid selleni jõudmiseks pidime veelgi vähendama kulusid ning suurendama tulusid,“ kommenteeris Stamm muudatuste olulisust.

Tõsteti ülekandetasu ning kehtestati passiivsustasu

Juunist jõustunud hinnakirja korrektsiooniga tõsteti väljamaksete ülekandetasu kolmele eurole ning kontodele, mida ei ole üle 12 kuu kasutatud ühegi uue investeeringu tegemiseks lisandub tasu, kuni nendel kontodel investeerimine ei jätku. Väljamaksete ülekandetasu passiivsetelt kontodelt Stammi kinnitusel ei võeta.

Mitteaktiivsuse perioodile järgnenud esimesel aastal on passiivse konto haldustasu 10 eurot kuus ning edaspidi tõuseb see 50 euroni kuus, selgub Estateguru hinnakirjast. Tasu arvestatakse igakuiselt, kui kasutaja konto saldo on positiivne. Kui kasutaja teeb Estateguru peamisel turul või järelturul mõne investeeringu, muutub konto staatus jälle aktiivseks ja rohkem seda tasu ei rakendata

„Eesmärk on korrastada kogu portfell ning rakendada teenuste eest tasud, millega tervikmudel paika saaks,“ märkis Stamm.