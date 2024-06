Trend pöördunud: toetusega tehakse rohkem rekonstrueerimistöid kui paigaldatakse päikesepaneele

23. aprillil avanenud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) väikeelamute rekonstrueerimistoetuse voorus on 31. mai seisuga esitatud 901 taotlust kogusummas 17 miljonit eurot. Eelarves on vabu vahendeid veel ligikaudu 11 miljonit eurot. Pisut enam kui pool taotlustest on esitatud väljaspoolt suurima elanike arvuga Harju- ja Tartumaad.