Urmas Sõõrumaa muudab Foruse juhtimist, viidates keerulisele majanduskliimale

Arvestades Eesti tänast majanduskliimat, korrastab US Invest AS oma ettevõtete juhtimisstruktuuri. Sellega seoses otsustati muuta juhtimisstruktuur õhemaks ning tuua Forus Grupi juhtimine omanikule lähemale, ühendades Forus Grupi juhtimise US Investiga.