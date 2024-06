SISSEVAADE | Kuhu on raha paigutanud investorid, kelle pealt teised maha spikerdavad?

Soome investor Pietari Laurila, kelle tehinguid kopeerib ligi 10 000 inimest, usub, et igavad aktsiad on just nimelt kõige huvitavamad. „Mu portfellis on väga vähe seksikaid ettevõtteid. Mulle meeldib see lähenemine, kuna ma usun, et kui miski on igav, siis see võib ka odav olla.“ Näiteks on nendeks Euroopa pankade aktsiad. Pilt on illustreeriv.

FOTO: KIRILL KUDRYAVTSEV | AFP/Scanpix