Muutuste jõud ja kaasaegsed väljakutsed meretranspordis

Ajaloolised muutused meretranspordis: tee purjelaevadest autonoomsete laevadeni

Kaasaegsed väljakutsed meretranspordile: kestlikkuse tagamine ja operatiivne reageerimine

21. sajandil on meretransport seismas uute väljakutsete ees. Varasemalt pigem ärilistest eesmärkidest lähtudes, peavad ettevõtted oma praeguses tegevuses võtma arvesse täiendavaid eesmärke. Selliseid, mis tulenevad inimeste teadlikkuse kasvust, milline on meie tegevuse mõju ümbruskonnale. Olulisimaks eesmärgiks on kestlikkuse tagamine, ettevõtte tegevuse mõju keskkonnale, inimestele. Meetmed, mida selle saavutamiseks kasutatakse, on alternatiivsete, mittefossiilsete kütuste suurem kasutamine, uute tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt, digitaalne muutumine, autonoomsete transpordivahendite kasutuselevõtt jpm.