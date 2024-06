Ökonomistid maikuu hinnatõusust: tegu oli üllatusega

„Täna avaldatud mai tarbijahinnaindeks üllatas positiivselt,“ kommenteeris Bigbanki peaökonomist Raul Eamets. „Kui me vaatame tänaseid prognoosijaid, siis eeldatakse, et aasta hinnatõus tuleb 3,4–3,5%. Kui tarbijale on eeldatavasti madal inflatsioon hea uudis, siis valitsusele paraku halb, sest kui inflatsioon on madalam prognoositust, siis laekub ka käibemaksu eelarvesse vähem,“ lisas ta.

Miks oli tegemist üllatusega? „Palgakasv esimeses kvartalis oli 8,8%. Kui inimeste palgad kasvavad, siis võiks eeldada, et kasvanud palk ka tarbitakse suures osas ära ning kui tarbimine kasvab, siis tavaliselt kasvavad ka hinnad. Sellist tugevat palgad-hinnad seost aga tarbijahinnaindeksi muutus mais ei näidanud,“ selgitas Eamets. Tema sõnul võib põhjus olla säästmine. „Täna veel on tähtajaliste houste intressid päris korralikud. Võib-olla suunati osa palgakasvust veel kõrgemat intressi teenima – nii kaua kui veel saab,“ hindas ta. Samas tähendab eile tulnud teade Euroopa keskpanga intresside langetusest muu hulgas ka seda, et mingil hetkel hakkavad langema ka hoiuste intressid.

Eesti hinnatõusu puhul tuleb Eametsa järgi meeles pidada majanduse algtõdesid. „Kui inflatsioon lähebki alla ehk meie hinnatõus jääb kuskile 2–3% piiridesse, siis ei tohi samas unustada tõsiasja, et tarbijahinnaindeksi muutus näitab hinnatõusu, mis oma olemuselt on muutus, nagu nimigi ütleb. Madal inflatsioon ei tähenda seda, et hinnad langevad, vaid seda, et nad rohkem enam ei tõuse,“ tõi ta välja.

„See, et kütus on kallis, et toidukaubad on kallid ning elekter on kallis, see paraku enam ei muutu. Nii jääb ka tulevikus. Me olemegi muutnud kõrge elukallidusega riigiks, nagu näiteks on Põhjamaad,“ hindas ta. „Aga eks me oleme iroonilisel kombel ju tahtnudki nende sarnaseks muutuda,“ lisas Eamets.

Halb üllatus