Vangerdused turvafirmas. Forus Grupi juhatusest lahkuvad kaks tippjuhti

Arvestades Eesti tänast majanduskliimat, korrastab US Invest AS oma ettevõtete juhtimisstruktuuri. Sellega seoses otsustati muuta juhtimisstruktuur õhemaks ning tuua Forus Grupi juhtimine omanikule lähemale, ühendades Forus Grupi juhtimise US Investiga.

Forus Grupi nõukogust liigub Forus Grupi juhatusse Tarmo Keskküla ning Forus Grupi juhatusest lahkuvad seni Forus Gruppi juhtinud Kalev Reiljan ja Jüri Teemant.

„Mulle on alati inimese teenimine ja teenindamine olnud südamelähedased. Teenindusvaldkonnas on hästi oluline olla kliendile lähedal, mõista ja lahendada kliendi soove. Juhtimisstruktuuri õhemaks muutes astume sammu kliendile veelgi lähemale. Tänan Kalev Reiljani ja Jüri Teemantit senise panuse eest Forus Grupi arengusse,“ ütles Forus Grupi nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa.

„Head juhid ongi kallid“

Sõõrumaa teatas Äripäevale, et senise juhtimisstruktuuriga pidanuks aastas mitukümmend protsenti kasvama, aga see ei ole praeguses majanduskeskkonnas võimalik. „Ja hea juht on alati ka kallis juht,“ rääkis Sõõrumaa.

Grupi juhatusest lahkuv Kalev Reijan märkis põgusalt Delfi Ärilehele, et lahkub keerulise majandusliku olukorra ning US juhtimiskultuuri optimeerimise tõttu.

Vastuseks Sõõrumaa väitele, et tippjuhid olid liiga kallid, ütles Reijan: „Arvan, et head juhid ongi kallid, kuna nad loovad ka suurt väärtust.“

Kalev Reijan alustas Foruses tööd 2023. aasta juunis. Ta on töötanud tippjuhina Nokias, Telia grupis, Eesti Gaasis ja Confido meditsiinigrupis. Peale Eesti on ta töötanud Soomes, Rootsis, Lätis, Venemaal, Ukrainas ja Türgis. Reiljan on õppinud Tallinna tehnikaülikoolis ärijuhtimist ja tal on samal erialal magistrikraad Šveitsi rahvusvahelise juhtimise instituudist (IMD).

Jüri Teemant on töötanud Nokias, Elisas ja Eesti Energias tippjuhina. Teemant on õppinud Tallinna tehnikaülikoolis majandust ja lõpetanud Estonian Business Schoolis magistriõppe.