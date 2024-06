Uuring: enamik Eesti inimestest sooviksid elada eramajas. Kõige olulisem on kodu hea asukoht

„Uuringust selgus, et kui Eesti inimesed saaksid ise vabalt valida, kus nad elavad, siis valiks valdav enamus neist eramaja. Selle tõi välja koguni 71% vastajatest. Vaid 18% eelistavad kortermaja ning 8% sooviksid elada ridaelamus või paarismajas,“ tõi SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang välja uuringu tulemused. SEB statistika näitab, et tegelikkuses elab suurem osa Eesti inimesi siiski korterites – ligi 70% inimestest elab korteris ja umbes 30% eramajas või paarismajas.

Kõige olulisemaks peetakse kodu valikul asukohta. „Suurem enamus ehk et pea kolmveerand (71%) uuringus osalenud inimestest pidasid olulisimaks aspektiks kodu juures asukohta. Mõnevõrra üllatav oli, et kuigi asukoht on kodu valikul oluline, ei ole samaväärselt oluline see, et kodu asuks kaubanduskeskuste või kaupluste, lasteaedade või koolide läheduses või kodukohast oleks hea ligipääs ühistranspordile. Neid aspekte pidasid olulisimaks vastavalt 30%, 15% ja 28% vastanutest,“ märkis Hallang.