Eesti Panga president: intressimäärasid võimaldas kärpida pidurduv hinnatõus. Tuleb olla aga ettevaatlik

Hinnatõus on euroalal langustrendil, ulatudes viimastel andmetel 2,6%ni. Eelmise aasta septembris, mil Euroopa Keskpanga nõukogu viimati intressimäärasid tõstis, oli otsuse taustaks tol hetkel 5% ületav hinnatõus ning väljavaade, et see ei lange allapoole 3% veel ka 2024. aasta lõpuks. Praeguseks on olukord muutunud. Euroopa Keskpanga värske prognoosi järgi on euroala selle aasta inflatsioon keskmiselt 2,5% kandis. See on juba 2% eesmärgile päris lähedal.