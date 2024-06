Kutsika ostu eest tehtud ülekanne tekitas pangas kahtlusi

„Teemat üldisemalt selgitades saame öelda, et tehingute jälgimine ja täpsustavate küsimuste esitamine on tavapärane praktika ning selle eesmärk on tõkestada rahapesu, terrorismi rahastamist ja erinevate sanktsioonide rikkumisi,“ põhjendas Hanni. Seetõttu on pangad kohustatud jälgima makseid ka reaalajas ja olenemata summast. Selleks et ülekanded toimuksid võimalikult kiiresti, on eelkõige oluline, et makse selgitus sõnastataks võimalikult täpselt ja arusaadavalt.