Eksperdid euribori langusest: intresse kärbitakse tänavu veel kolmel korral

Kaamos Kinnisvara juht Taimo Mureri sõnul on Euroopa Keskpanga muutus küll väike, ent selle eesmärk on selge. „Samm-sammuliste intressilangetustega juhitakse ja kontrollitakse finantsturgude reaktsiooni. Tõenäoliselt näeme langusi sel aastal veel,“ ütleb Murer.

Intress langeb ka järgmisel aastal

Laiemas pildis näeb Nestor, et intressimäärade langusel on positiivne mõju nii tarbijakindlusele kui ettevõtete investeerimisplaanidele. „Enamuses meie peamistest eksportturgudest, kuid ka Eestis endas, on majandusliku kindlustunde näitajad viimastel kuudel selgelt paranenud,“ ütleb Nestor.

Ärid on ettevaatlikud

Kaamos Kinnisvara juhi Taimo Mureri sõnul on kinnisvara- ja ehitussektori turu käive viimastel aastatel kukkunud nii äri- kui elukondlikus vaates. „Ärid on ettevaatlikud tuleviku suhtes ja ei tee kolimisotsuseid ennaktempos. Elukondlikus kinnisvaras kaalutakse ostuplaane pikemalt. Kinnisvaraarendajad teevad aktiivset tööd küll uute projektidega, aga oluline on jälgida hoolikalt turu käitumist ja hoida oma portfelli „ladu“ optimaalsena,“ selgitab Murer kinnisvarasektoris toimuvat ja lisab, et mitmed sektori ettevõtted kasutavad praegust aega hoopis selleks, et valmistada ette uusi projekte, taotleda lubasid, et majanduse taastudes oma arendustega kiirelt edasi minna.