Inflatsioon on stabiliseerunud 3 protsendi lähedal

Pärast varasemate energiameetmete mõju taandumist on Eesti inflatsioon ootuspäraselt stabiliseerunud 3 protsendi juures. Toidu hinnatõus on tagasihoidlik, energiahinnad on languses ning alusinflatsioon püsib 5 protsendi juures.

Vaatamata nõrgale majanduskonjunktuurile on teenuste hinnatõus sel aastal kiirenenud, olles maikuus üle 7 protsendi. Suuremal määral on tõusnud meditsiini- ja sideteenuste hinnad, millele mais lisandusid ka puhkusepaketid. Osadel tegevusaladel, nagu majutuse puhul, on selgemalt näha kehvapoolse nõudluse mõjusid, kus majutuse hinnad on tänavu olnud madalamad kui aasta tagasi.