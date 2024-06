Mille järgi leida pika aja jooksul mitmekordistuvaid aktsiaid?

„Seetõttu teenite tõenäoliselt rohkem raha, kui ostate suurepärast ettevõtet õiglase hinnaga, selle asemel et osta raskustes olevat odavat ettevõtet, lootes, et halvim on sisse hinnastatud ja varsti hakkab paremaks minema,“ kirjutab Alphinox.

Suurimate tõusjate seas on tootluste erinevus seejuures märkimisväärne. Kui keskmiselt on võitjate aastatootlus 20%, siis 10 parimat on saavutanud 52% keskmise aastatootluse (CAGR).

„Hea uudis on see, et kui te oleksite 10 aastat tagasi investeerinud suvalisse aktsiasse (väga ebasoovitatav), siis tõenäoliselt oleksite te teeninud raha. Ainult 16% meie valimisse kuulunud 1778 ettevõttest andsid negatiivse tootluse, samas kui keskmine tõus oli 254%. Halb uudis on see, et üle keskmise tulemust on raskem saada, sest ainult 28% ettevõtetest suutis selle saavutada.“

Üksikute võitjate leidmine ja investeerimisportfellis hoidmine võimendab analüüsimaja sõnul portfelli tootlust, eriti kui oled seejuures kontsentreeritud väikesele hulgale aktsiatele. Seejuures märgib analüüsimaja, et viimase 90 aasta jooksul on USA aktsiaturu kasvust toonud poole kõigest 86 aktsiat.

20 parima tulemuse saavutanutest 13 olid seotud kiibisektoriga. Suurima tootluse on toonud Nvidia: üle 20 000%, kuid on ka mitu vähem tuntud ettevõtet, millel on sellegipoolest silmapaistev tootlus. Nende seas on Lasertec (tootlus üle 16 000%), Disco (üle 3000%), Advantest (üle 2000%), Tokyo Electron (üle 2000%) ja Cadence (üle 1900%).

„See näitab, et võitjad on tõenäolisemalt pärit majanduse valdkondadest, mida toetavad mitmeaastased kasvutrendid,“ märgib analüüsimaja. Lähematel aastatel võivad nendeks olla tehisintellekt, robootika, elektrifitseerimine või tarneahelate tagasitoomise trend (reshoring). Samal ajal viitab võitjate olemasolu pea igas sektoris sellele, et pole iseenesest häid või halbu sektoreid, kuhu investeerida, ning suur osa edust sõltub ettevõtete enda võimest.

Tähtis on kvaliteet

Pikaajalise eduka investeerimise puhul loeb esmajoones ettevõtte kvaliteet, märgib analüüsimaja.

Viimase kümnendi parimad investeeringud näitasid keskmiselt kõrgemat omakapitali tootlust (ROE), väiksemat finantsvõimendust ja paremat finantsstabiilsust juba analüüsiperioodi alguses. Kuigi reeglile on alati erandeid, näitab see, kui oluline on pöörata tähelepanu investeerimiskandidaatide finantsseisundile.

Valuatsioon ehk ettevõtete hinnakordajad nagu P/E mängivad võitjate väljavalimises väikest rolli. Pikaajaliselt edukate ettevõtete keskmine P/E suhe oli sealjuures perioodi alguses suurem kui keskmiselt turule allajääjate oma. Sealjuures on turgu ületavate ettevõtete P/E aja jooksul kerkinud, sellal kui turule allajääjate oma kahanenud.

„Mida ühist on Cintasel, Monolithic Power Systemsil ja teistel tipptegijatel? Kvaliteet on näitaja, mis erinevaid ärimudelid sageli iseloomustab. Loomulikult võivad tippu tõusta ka ettevõtted, mida ei peeta traditsioonilises mõttes kvaliteetseks. Me poleks iialgi arvanud, et meie valimi kõige edukam ettevõte on Austraalia liitiumikaevandusettevõte Pilbara Minerals,“ märkis analüüsimaja.

Ent 100 parima ettevõtte seas on ka mitu tuntud nime. Nendest 71% kuulub Alphinoxi kvaliteetsete ettevõtete nimekirja.

„Järgmine kümnend toob uued võitjad, kuid me arvame, et kvaliteetinvesteeringute universum on hea lähtepunkt tulevaste mitmekordistujate otsimiseks,“ märkis analüüsimaja.