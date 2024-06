Pawel Sobocinski: kui me ei taha Euroopas ja Eestis olla tehnoloogia orjad, peab meil innovatsiooniks olema kõrgel tasemel eksperte

IT-teaduskonna doktoriõppe programmijuhi Pawel Sobocinski sõnul on ka Eesti jõudnud nii kaugele, et doktorikraadi pole vaja ainult teadusega tegelemiseks. „Kui vaatame tehisintellekti tippklassi laboreid ja suuri ettevõtteid üle maailma, siis nemad palkavad ainult doktorikraadiga inimesi. Kui me ei taha Euroopas ja Eestis olla tehnoloogia orjad, vaid ehitada oma tehnoloogiaid, peab meil olema kõrgel tasemel eksperte,“ märkis Sobocinski.

Tehnoloogiad ja rakendused muutuvad programmijuhi sõnul lihtsalt nii kiiresti ning sellel põneval maastikul edu saavutamiseks peavad homsed juhid mõistma IT-d selle teoreetilistest alustest tänapäevaste riistvaralahenduste, tipptasemel tarkvaraarendustehnikate, küberturvalisuse ja kõige põnevamate süvatehnoloogiliste rakendusteni, sealhulgas tervisetehnoloogiad ja tehisintellekt.

Programmijuhi väitel on TalTechi IT-teaduskond selle aktiivse ökosüsteemi keskmes ja meie eesmärk on koolitada homseid juhte. Oluline on ka see, et doktoriõppes oled osa maailmatasemel uurimisrühmadest ja naudid rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist keskkonda.

Mis on uuringute fookuses?

TalTechi IKT teadustöö on keskendunud kolmele põhisambale: turvalisus ja usaldus, ühiskonna digitaalne transformatsioon ja nutikad keskkonnad. Kõik meie uurimisrühmad on rahvusvahelised ja tegelevad valdkondadevaheliste teemadega ning neil on laialdased koostöövõrgustikud.

„Samuti on oluline teadmine, et teeme koostööd ka riiklike ja rahvusvaheliste avaliku sektori institutsioonide ning deep-tech-ettevõtetega. Selle raames on võimalik õppes osaleda tööstusdoktorantuuri vormis, kus üliõpilased viivad läbi tööstuslikult olulisi uurimisprojekte, mis pakuvad võimalust näha, kuidas nende panus teadusuuringutesse jõuab koheselt ellu,“ tõi Sobocinski välja.