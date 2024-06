Jäätise eksport Eestist Venemaale kasvas 700 korda

Statistikaameti andmetel on tänavu aasta esimeses kvartalis veetud Eestist Venemaale 113 800 euro väärtuses jäätist. Ehk arvestades euro-dollari kurssi, näivad Vene meedias esitatud andmed olevat õiget. Samuti on korrektne ka väide, et kasv oli ligi 700-kordne, sest statistikaameti andmetel eksporditi mullu esimese kolme kuuga agressorriiki vaid 164 euro väärtuses jäätist.

Küll aga järeldub statistikaameti andmetest, et jäätis, mida Eestist Venemaale on tänavu viidud, pole Eestis kohapeal toodetud. Kui näiteks Soome-suunalisest jäätisemüügist moodustab kodumaine toodang 100 protsenti, siis Venemaa puhul on see näitaja null.