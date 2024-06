Enam kui pool Ukraina elektritootmisest on rivist väljas. „Peame valmistuma eluks külmas ja pimedas“

Ukraina peaminister Denõss Šmõhal ütles neljapäeval valitsuse istungil, et Venemaa rünnakute tagajärjed Ukraina energiasektorile on pikaajalised, mis tähendab, et energia säästmine saab lähiaastatel olema osa ukrainlaste igapäevaelust. „Meie eesmärk on säästa elektrit igal tasandil. Alates suurettevõtetest kuni eramajade ja korteriteni välja,“ ütles ta.