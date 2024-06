Proovi järele | Eesti miljardifirma Veriff tõi turule vanuse tuvastamise tööriista

„Kui me 2018. aastal lõime esimese versiooni vanuse hindamise tööriistast, siis pakkus see minu vanuseks 14 eluaastat. Pikk jutt lühidalt: tollane lahendus jäi meil lansseerimata,“ muljetas Veriffi asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas. „Täna on Veriffi tehnoloogia mäekõrguselt täpsem… või siis, need pöördelised startupi-aastad mu lapseohtu näolapile lihtsalt palju mõju avaldanud,“ muigas ta. „Las see täpsus jäägu tööriista testijate otsustada!“