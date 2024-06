Delfi Meedia ostab Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse põhiäri

Esmaspäeval, 10. juunil 2024 sõlmitud ostu-müügilepingu kohaselt omandab Delfi Meedia AS 100% Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ (EKKK) põhiäridest ja liidab need Delfi Meediaga, kus luuakse uus, eraldiseisev äriüksus. Delfi Meedia omandab tehinguga ka EKKK kaubamärgi. Pooled on kokku leppinud, et tehingu hind ja muud tingimused on konfidentsiaalsed.