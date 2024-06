Eleving Groupi nõukogus alustab tööd Eesti äriingel Lev Dolgatsjov

Uue nõukogu ülesandeks on panustada ettevõtte tulevikustrateegiasse, teostada järelevalvet võimaliku IPO või täiendava kapitali kaasamise üle, nõustada juhtkonda äriotsustes ning juhtimiskvaliteedi täiustamises.

Lev Dolgatsjov on Eesti investeerimiskogukonna ja idufirmade ökosüsteemi üks võtmetegijaid ja investor. Ta on ka investeerimisfirma Meemaeger Capitali juhtivpartner ja Syda Ventures asutajapartner. Varem on ta töötanud Eesti Äriinglite Võrgustiku (EstBAN) presidendi ja juhatuse liikme ning Euroopa Äriinglite Võrgustiku (EBAN) juhatuse liikmena. Samuti on ta nõustanud ja juhendanud arvukalt erinevaid start-up projekte ja ettevõtteid.

„Mul on suur au liituda Eleving Groupi nõukoguga. Võlakirjainvestorina olen alati imetlenud selle ettevõtte pühendumust innovatsioonile ja kasvule. Eleving Groupi tipptase on valdkonnas järjepidevalt silma paistnud. Olen põnevil eesseisvatest võimalustest ja väljakutsetest uues rollis,“ kommenteeris Lev Dolgatsjov.

Derek Urben on Ameerika investor, kes on eelnevalt viis aastat töötanud kahe miljardi USA dollari suuruses kasvuaktsiafondis Left Lane Capital, kus ta juhtis üle tosinat investeeringut rohkem kui 200 miljoni dollari ulatuses. Need hõlmasid finantstehnoloogia, tarkvara ja tarbijatele suunatud interneti ettevõtteid nagu näiteks Moove, Freetrade, Jackpocket, Salad ja teised. Varem on ta töötanud kauplemistehnoloogia tarkvaraettevõtte finantsjuhina. Hetkel on Urben asutajana seotud uue erainvesteerimisfirmaga, mis keskendub arenevatele turgudele, samuti töötab ülemaailmse mobiilsuse fintechi Moove ja hajutatud tehisintellekti andmetöötlusettevõtte Salad juhatuses.