Swedbank tuletab meelde: mustalt töötamine vähendab noorte tulevast pensioni

„Esimene töökoht õpetab noorele distsipliini, meeskonnas töötamist ja raha väärtust. Samuti kaasnevad esimese palgaga väärtuslikud finantstarkused: mis maksud lähevad sinu palgalt maha? Kuidas neid arvestatakse? Kuidas käib tuludeklaratsiooni esitamine ja tulumaksu arvestamine? Samuti kuidas võtta puhkust, haiguslehte ning millised on sinu kui töötaja õigused ja kohustused? Need kõik on eluks väga vajalikud teadmised, mida saab omandada vaid ausa tööandja juures,“ ütles Jalakas.

Näiteks kui ettevõttes toimetab igapäevaselt kümmekond inimest, aga ametlikes andmebaasides on märgitud vaid paar töötajat, siis võib see viidata mustalt töötamisele. „Ettevõtte kohustus on kanda töötajad juba enne tööle asumist töötamise registrisse ning sõlmida nendega kirjalik tööleping. Esimest saab noor ise kontrollida - MTA saadab kõigile märgukirja, kui neid on töötajaks registreeritud,“ ütles Mälter.

Sama oluline on see, et noore töötaja palgalt tasutakse ausalt kõik maksud ehk et osa palgast ei tuleks ümbrikus. „Ümbrikupalga saaja riskib haigus-, koondamis- ja töötuhüvitistest ilma jäämisega,“ rääkis Mälter. „Oluline on aga seegi, et ümbrikupalga saaja on võimalike töövaidluste korral alati nõrgemal positsioonil, näiteks kui tööandja kokkulepitud tasu ei maksa, on ametliku lepinguta töötajal seda hiljem väga raske nõuda,“ lisas ta.