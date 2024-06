Investeerimiseksperimendi vahekokkuvõte: ühest aktsiast oleneb palju

Investeerimiseksperimendi neljas vahefiniš näitab, et Dow Jonesist inspiratsiooni saanud nn käsitööindeks ehk indeks, mida järgides on ka tavainimesel lihtne investeerida (loe eksperimendi kohta täpsemalt allpool), oli esimese aasta kokkuvõttes ligi 9% plussis. Kuna indeks oli vahepeal ka miinuses, on aasta algusest olnud tõus tugevamgi, 15%.