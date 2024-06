Swedbank Eesti ekspordist: nii head tulemust pole ammu nähtud

Kui viimastel aastatel on kaupade eksport aprillis kuises võrdluses oluliselt vähenenud, siis selle aasta aprillis oli Eesti päritolu kaupade ekspordi vähenemine tagasihoidlik ja koos reekspordiga see isegi kasvas. Seega mõjutas selle aasta eksporti küll möödunud aasta madalam võrdlusbaas, kuid sel aastal toimus ka tegelik paranemine. Samas ei ole aprillis ekspordilanguse kiire taandumise taga mitte üksikute kaupade (näiteks mineraalsete toodete) tugevam kasv, vaid paljude kaupade väljaveo väiksem langus.

Eesti tööstusettevõtete ekspordiootused on viimastel kuudel küll veidi paranenud, kuid pikaajalise keskmisega võrreldes on need ikka veel väga nõrgad. 78% tööstusettevõtete jaoks on ebapiisav nõudlus peamine majandustegevust piirav põhjus – see on oluliselt suurem osakaal kui meie lähiriikides Soomes, Rootsis, Lätis ja Leedus.