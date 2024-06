Staaraktsia Nvidia jagunes kümneks

Ajalooliselt on aktsia splitid aktsiate hinda toetanud. Keskmiselt on spliti teinud ettevõtete aktsiad kerkinud ühe aastaga keskmiselt 25%, sellal kui keskmine turg on kerkinud 12%, näitab Bank of America analüüs.

Winthrop Capitali investeeringute juht Adam Coons ootab, et aktsia jagunemine suurendab jaeinvestorite huvi, kuid ta hoiatab ühtlasi, et see võib aktsia volatiilsust suurendada. „Nad (jaeinvestorid) võivad olla oma ostu- ja müügiotsustega veidi kiiremad ja emotsionaalsemad, nii et see võib põhjustada suuremat volatiilsust,“ ütles Coons Yahoo Finance’ile.