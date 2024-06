Kuhu jääb automaksu mõju? Uute sõiduautode müük langeb üha suurema hooga

Kasutatud autode turul on näha muutust

Pechteri sõnul kasutatakse autolaenu väga palju just kasutatud autode puhul, mis on oma esimest omanikku 4-5 aastat tublilt teeninud. „Meie nägime, et valitsuse uute maksuplaanide avalikustamise järel kasvas huviliste arv ligi neljandiku võrra. Kuna käiku tundub minevat plaan, et uuest aasta algusest läheb maksustamisele iga Eestis toimuv auto ostu-müügitehing, siis on paljudel ootamatult kiireks läinud,“ rääkis Pechter, kelle sõnul on mõistetav, et rahatargal inimesel, kel autoost lähiajal niikuinii plaanis, tasub maksult säästmiseks see enne aasta lõppu teoks teha.