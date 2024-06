Järgmine riiklik IT-käkk? Üle 500 000 Eesti inimest mõjutavat süsteemi ähvardab juba eos häving

Hanke teeb eriliseks just asjaolu, et nii suuri terviklahenduste IT-hankeid tuleb ette haruharva, vaid kord viie aasta jooksul. Olukorras, kus riigisektoris eelistatakse viimasel ajal pigem raamhankeid, kus korraga on summad väikesed ja konkurents arendajate vahel tihe, on see väga magus hange ettevõttele, kes lõpuks osutub valituks.